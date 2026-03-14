Adnkronos News

Formula 1, in Cina Russell vince Sprint ma podio è rosso Ferrari: Leclerc secondo, Hamilton terzo

By Adnkronos
0

(Adnkronos) –
Super Ferrari nella gara Sprint del Gran Premio di Cina. Oggi, sabato 14 marzo, è andata in scena la gara corta del secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 dopo quello in Australia, dominato dalla Mercedes. Anche in questo caso, proprio come a Melbourne, a trionfare è stato George Russell, partito dalla pole position, che ha preceduto Charles Leclerc e Lewis Hamilton per un podio rosso Ferrari. 

Factory della Comunicazione

Bloccato al via Andrea Kimi Antonelli, il giovane italiano della Mercedes che partiva dalla seconda posizione, ma è stato penalizzato nel corso della gara per un incidente con Hadjar e quinto al traguardo dietro la McLaren di Lando Norris. Sesto il compagno di scuderia papaya Oscar Piastri mentre chiudono la zona punti la Racing Bulls di Liam Lawson e la Haas di Oliver Bearman, scuola Ferrari, ottavo. Nessun punto invece per la Red Bull di Max Verstappen, in difficoltà e soltanto nono sul circuito di Shanghai. 

 

L’ordine d’arrivo della gara Sprint del Gran Premio di Cina: 

1. George Russell (Mercedes) 

2. Charles Leclerc (Ferrari) 

3. Lewis Hamilton (Ferrari) 

4. Lando Norris (McLaren) 

5. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 

6. Oscar Piastri (McLaren) 

7. Liam Lawson (Racing Bulls) 

8. Oliver Bearman (Haas) 

9. Max Verstappen (Red Bull) 

10. Esteban Ocon (Haas) 

11. Pierre Gasly (Alpine) 

12 Carlos Sainz (Williams) 

13. Gabriel Bortoleto (Audi) 

14 .Franco Colapinto (Alpine) 

15. Isack Hadjar (Red Bull) 

16. Alexander Albon (Williams) 

17. Fernando Alonso (Aston Martin) 

18. Lance Stroll (Aston Martin) 

19. Sergio Perez (Cadillac) 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Rider Deliveroo e Glovo, oggi giornata di mobilitazione nazionale ﻿

Adnkronos News

Iran, Trump e la taglia su Khamanei: “Il regime cadrà, ma non subito”

Adnkronos News

Iran, Stati Uniti attaccano isola di Kharg. Trump: “Teheran apra lo Stretto di…

Adnkronos News

Camminare allunga la vita, con l’attività si guadagnano anni: lo studio

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.