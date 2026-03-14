Fabbroni: “Il Napoli deve investire su stadio e centro sportivo. Hojlund sarà riscattato, tre punti col Lecce fondamentali per la Champions”

“Napoli rischia di andare un po’ indietro, visto che a Roma e Milano si stanno facendo gli stadi. Lo stadio è ormai un asset fondamentale. Europei? Non si sta costruendo nulla di nuovo. Centro sportivo? Sempre fondamentale, per creare foresterie per le squadre giovanili. Per avere una vita che ti possa consentire di creare qualche campioncino in casa. Il Napoli ha dimostrato di saper pescare dei talenti che, però, poi vanno via quando diventano giocatori più importanti: basta vedere quanti giocatori sono andati nel PSG. Se solo la metà di questi fosse rimasto a Napoli, il sogno di vincere ogni anno sarebbe molto più concreto. Una vittoria contro il Lecce, viste le altre gare di questo turno, potrebbe portare dei grossi vantaggi per gli azzurri, anche se dovrà prima battere il Lecce. L’augurio è quello di vincere con qualche gol di scarto e, dunque, con più tranquillità. Ottenere questi tre punti sarebbe davvero fondamentale per la corsa Champions. Mi aspetto più Elmas che Giovane al posto di Vergara. Non sarà uno schieramento molto offensiva che, però, ti garantisce una certa copertura. Lotta Champions? Calendario alla mano, la Juve può recuperare. Il Napoli, altrettanto, può fare un percorso molto interessante. La Roma, forse, è quella che rischia di più, visto anche l’eventuale impegno europeo. Parole di Manna? La conferma del riscatto di Hojlund era nota, anche perché è difficilissimo trovare una punta giovane e di questo livello. Anche su Alisson stanno facendo questa sorta di ragionamento, anche perché il prezzo è basso. Rinnovi? Bisognerà valutare le posizioni di Juan Jesus, David Neres e Spinazzola. Il Napoli deve abbassare un po’ il monte ingaggi, poi ci saranno i vari riscatti da incassare. Credo Lang. Altri torneranno alla base”