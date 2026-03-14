Ennesimo sold out, ennesima nuova formazione per Conte

Se il Napoli quest’anno in qualche occasione ha tirato il fiato, non lo ha fatto Napoli. Ennesimo sold out per la gara contro il Lecce. Il Mattino sintetizza ed ipotizza quelle che possono essere le scelte di Conte al cospetto di Fuorigrotta: “Oggi torna in panchina McTominay che deve accelerare il suo recupero perché in ballo c’è anche la convocazione con la Scozia per i playoff mondiale. Ecco, il britannico sarà convocato e con lui anche Juan Jesus che pure è stato in bilico fino a qualche ora fa per via di un affaticamento muscolare. Sul piano dell’infermeria è Lobotka ora l’oggetto del mistero: poiché un velo di totale segretezza si è abbattuto sulle sue condizioni, occorre procedere a sussurri. Lo slovacco rischia di star fermo ancora un bel po’, finché il problema muscolare non verrà dissolto. Per quanto riguarda Anguissa, stavolta, si farà al contrario: inizia titolare poi nel caso in cui ci siano segnali negativi, si procede al cambio. Dunque, l’ennesima coppia di centrali nella mediana, proprio come nella ripresa con il Torino. E quindi, gioco forza, sarà Elmas il partner di Alisson nel terzetto offensivo. Giovane può attendere ancora. D’altronde, di questi tempi Elmas è una vera e propria garanzia e dunque fare a meno di lui non è semplice. Il modulo: il ritorno di un centrocampista fa sì che si possa tornare a ipotizzare la vecchia coperta di Linus del 4-3-3 ma dinché non c’è Di Lorenzo, è un piano B. Se non C. Il Napoli ritrova anche il suo architetto, Kevin De Bruyne che dopo un bel po’ di mesi, torna a essere una possibile scelta tecnica, perché il suo stato di forma ha quasi del miracoloso. Conte, l’uomo che più di tutti non ama il turnover, è costretto ogni domenica a cambiare formazione. La presenza di Jesus, per esempio, è appesa a un filo, il nodo e le forbici spettano al tecnico: ma l’impressione è che toccherà a Beukema. Così come dovrebbe esserci turnover in porta: tocca a Meret.”

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