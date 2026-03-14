Di Leonardo: “Manna ha confermato Conte? Non poteva fare altrimenti. Il Var sta facendo danni e deve essere migliorato”

“Ha sottolineato che l’obiettivo Champions sia fondamentale, e questo lo sapevamo già. Ha parlato del riscatto di Alisson, il quale sarà un calciatore del Napoli al 100%. Importante anche la conferma di McTominay, calciatore fondamentale ma che ha un gran mercato. Ha confermato Conte, ma non poteva fare diversamente: qui bisogna aspettare. Infine ha sottolineato che la Var debba essere migliorato perché, ad oggi, sta facendo danni.”