NewsCalcioNapoli

Di Leonardo: “Manna ha confermato Conte? Non poteva fare altrimenti. Il Var sta facendo danni e deve essere migliorato”

Queste le parole di Luca Di Leonardo

By Guido Russo
0
A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luca Di Leonardo, giornalista direttore di Tuttofantacalcio.
Di seguito, un estratto dell’intervista.

Factory della Comunicazione

Chi schiererà Conte dal primo minuto?
“Ballottaggio in porta con Milinkovic che dovrebbe partire dalla panchina. Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Anguissa, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. McTominay e De Bruyne hanno recuperato ma partiranno dalla panchina.”
Come risponderà Di Francesco?
“Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic in vantaggio su Cheddira.”
Cosa ne pensa delle parole di Manna?
“Ha sottolineato che l’obiettivo Champions sia fondamentale, e questo lo sapevamo già. Ha parlato del riscatto di Alisson, il quale sarà un calciatore del Napoli al 100%. Importante anche la conferma di McTominay, calciatore fondamentale ma che ha un gran mercato. Ha confermato Conte, ma non poteva fare diversamente: qui bisogna aspettare. Infine ha sottolineato che la Var debba essere migliorato perché, ad oggi, sta facendo danni.”
Il Napoli rivoluzionerà la squadra durante il prossimo mercato?
“Penso di sì: Anguissa vorrebbe cambiare aria anche in seguito a problemi familiari. Rrahmani potrebbe andar via di fronte ad una ottima offerta, ma lui non spinge per questa soluzione. Chi spinge è Lobotka, che potrebbe avere l’ultimo contratto importante della sua carriera.”
Potrebbe piacerti anche
News

Sky: “Lobotka non convocato. Salta la gara con il Lecce”

News

Juan Jesus: “Stagione complicata, ma lotteremo fino alla fine”

News

Maradona sold out per Napoli-Lecce: invitati i genitori del piccolo Domenico

News

Meret torna titolare contro il Lecce: ma la Nazionale resta in bilico

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.