Di Leonardo: “Manna ha confermato Conte? Non poteva fare altrimenti. Il Var sta facendo danni e deve essere migliorato”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luca Di Leonardo, giornalista direttore di Tuttofantacalcio.
Di seguito, un estratto dell’intervista.
Chi schiererà Conte dal primo minuto?
“Ballottaggio in porta con Milinkovic che dovrebbe partire dalla panchina. Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Anguissa, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. McTominay e De Bruyne hanno recuperato ma partiranno dalla panchina.”
Come risponderà Di Francesco?
“Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic in vantaggio su Cheddira.”
Cosa ne pensa delle parole di Manna?
“Ha sottolineato che l’obiettivo Champions sia fondamentale, e questo lo sapevamo già. Ha parlato del riscatto di Alisson, il quale sarà un calciatore del Napoli al 100%. Importante anche la conferma di McTominay, calciatore fondamentale ma che ha un gran mercato. Ha confermato Conte, ma non poteva fare diversamente: qui bisogna aspettare. Infine ha sottolineato che la Var debba essere migliorato perché, ad oggi, sta facendo danni.”
Il Napoli rivoluzionerà la squadra durante il prossimo mercato?
“Penso di sì: Anguissa vorrebbe cambiare aria anche in seguito a problemi familiari. Rrahmani potrebbe andar via di fronte ad una ottima offerta, ma lui non spinge per questa soluzione. Chi spinge è Lobotka, che potrebbe avere l’ultimo contratto importante della sua carriera.”