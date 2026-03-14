De Giuseppe, Dazn: ”Senza infortuni, Napoli vicino all’Inter”

Alessio De Giuseppe, giornalista e bordocampista di DAZN, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:

“McTominay parla tantissimo con i compagni in campo. Lo ha fatto anche nel riscaldamento insieme a Di Lorenzo quando è girata quella foto in cui è stato elogiato in tutto il mondo per il suo stile d’abbigliamento. All’estero si dice anche che il suo arrivo al Napoli lo abbia abbellito.