De Giuseppe, Dazn: ”Senza infortuni, Napoli vicino all’Inter”

Alessio De Giuseppe, giornalista e bordocampista di DAZN, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:
“McTominay parla tantissimo con i compagni in campo. Lo ha fatto anche nel riscaldamento insieme a Di Lorenzo quando è girata quella foto in cui è stato elogiato in tutto il mondo per il suo stile d’abbigliamento. All’estero si dice anche che il suo arrivo al Napoli lo abbia abbellito.
Bisogna chiedersi dove sarebbe stato il Napoli se li avesse tutti a disposizione. Credo che confrontando le rose al completo di Conte e Chivu, il Napoli se la sarebbe giocata con l’Inter per lo scudetto.
Quando si va al VAR, spesso capita che le due panchine si chiedono anche per cosa vanno a guardare le azioni. È una situazione preoccupante, perché tra gli arbitri c’è confusione. Tutti si arrabbiano per la disparità di trattamento, anche nelle proteste vengono nominati episodi del passato.”