Adnkronos News

Daniela Zinnanti tramortita prima di essere uccisa con 30 coltellate dall’ex

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Prima l’ha tramortita e poi l’ha accoltellata a morte, con decine di fendenti, mentre la donna provava a difendersi con le mani. E’ morta così Daniela Zinnanti, la 50enne di Messina uccisa dall’ex compagno Santino Bonfiglio, 67 anni, lunedì scorso. E’ quanto emerge dall’autopsia eseguita oggi all’ospedale Papardo di Messina.  

Factory della Comunicazione

L’esame autoptico è stato condotto dal medico legale Alessio Asmundo. Presenti i consulenti nominati dalla difesa di Bonfiglio e dalla famiglia Zinnanti: i professori Daniela Sapienza e Antonino Bondì. Secondo quanto emerge l’assassino, reo confesso, sarebbe entrato in casa con un tondino in ferro per forzare la finestra. Entrato in camera da letto, ha tramortito la donna colpendola alla nuca. Poi almeno 30 coltellate al torace e al collo. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

GionnyScandal, il passato difficile: “Quando è morta nonna ho tentato il…

Adnkronos News

Lo sport per la crescita personale e sociale, martedì convegno alla Cattolica campus…

Adnkronos News

Bonaccorti, i funerali a Roma: le parole di Renato Zero, la folla a piazza del Popolo…

Adnkronos News

Serie A, oggi Napoli-Lecce – La partita in diretta

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.