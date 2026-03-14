Colasanto: “Nei settori giovanili contano più i genitori che i ragazzi. Zeballos? Pagherei il biglietto per vederlo”

A StileTv, nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Filippo Colasanto, agente FIFA

“Oggi è insopportabile il contorno genitoriale e delle società nei settori giovanili. Nei dilettanti si perdono 3 partite e l’allenatore viene esonerato, e non va bene per i ragazzi. Bastoni-Kalulu è uno spunto fantastico, perché non è solo la simulazione, ma l’esultanza in quel modo per aver ingannato l’arbitro. Ora sui campi fanno tutti la stessa cosa. Mi dispiace che l’Inter non abbia preso provvedimenti, sulla Federazione non ci speravo. Quando vado sui campi, metto le cuffie, perché si insultano gli arbitri, che potrebbero essere i figli di quelli che stanno in tribuna. Gli arbitri vanno, inoltre, sui campi senza essere protetti a dovere. La gente deve essere chiamata rispondere di quello che fa, visto che oggi non viene mai punito nessuno. Ad esempio, nella Federcalcio, dopo due mondiali saltati non si dimette nessuno. Zeballos? Per gli argentini, anche se il Napoli giocasse in Promozione sarebbe un richiamo fortissimo. È un bellissimo giocatore, vive di uno contro uno. L’ho visto giocare nelle giovanili del Boca, ed è già un marchio di fabbrica assoluto. La nazionale argentina, quando è in difficoltà, porta gli avversari alla Bombonera. Zeballos non va chiuso negli schemi, altrimenti è inutile prenderlo. Ambidestro, tecnicamente molto forte, non fa tanti gol ma fornisce tanti assist perché i primi due uomini li salta sempre. Pagherei il biglietto per vederlo giocare. Loro giocano per divertirsi, in Argentina il giro palla insistito verrebbe sommerso di fischi. Il contratto scade a dicembre, e il Boca ce l’ha quindi per un altro anno e non te lo regala. Dal 1 luglio, non rinnovando col Boca, può firmare gratis con qualsiasi squadra, e aspettare dicembre per trasferirsi”

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