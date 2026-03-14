Cerchione: ”Lecce avversario ostico, mi aspetto Anguissa titolare”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online. Di seguito, un estratto dell’intervista.
”Alle 18:00, c’è la sfida tra Napoli e Lecce. Secondo lei è una partita che nasconde insidie per gli uomini di Antonio Conte?
“Sì, perché il Lecce è una squadra che sta giocando bene. È venuta fuori dalle sabbie mobili della classifica, ha inserito giocatori di spessore nel mercato di gennaio e ha ritrovato brillantezza. Le squadre di Eusebio Di Francesco, storicamente, giocano sempre un buon calcio e quindi sarà sicuramente un cliente difficile per il Napoli. Oggi, in Serie A, trovare una squadra davvero facile da affrontare è complicato. Sarà una partita molto importante: il Napoli però ritrova uomini importanti e Conte ha la possibilità di girarsi verso la panchina e vedere seduti giocatori come Scott McTominay, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, calciatori che possono aiutare anche a partita in corso. Il Napoli dovrà mettere in campo tutte le sue qualità contro un avversario che sarà sicuramente difficile da battere.”
Direttore, tra i lungodegenti alcuni li abbiamo già rivisti la settimana scorsa, come Kevin De Bruyne e André-Frank Zambo Anguissa. Si aspetta qualcuno di loro dal primo minuto?
“Sì, secondo me Anguissa giocherà dal primo minuto a centrocampo. Mi aspetto invece McTominay inizialmente in panchina. Anguissa ha già dato dimostrazione, nella scorsa partita, di essere in buone condizioni. Ci eravamo quasi dimenticati di quanto fosse importante per il Napoli: è un giocatore che negli ultimi mesi è mancato tantissimo. Non a caso è stato uno dei pilastri degli ultimi due scudetti del Napoli. Il suo ritorno aumenta inevitabilmente anche un po’ i rimpianti per quella che poteva essere la stagione e che invece non è stata.”