Cerchione: ”Lecce avversario ostico, mi aspetto Anguissa titolare”

“Sì, perché il Lecce è una squadra che sta giocando bene. È venuta fuori dalle sabbie mobili della classifica, ha inserito giocatori di spessore nel mercato di gennaio e ha ritrovato brillantezza. Le squadre di Eusebio Di Francesco, storicamente, giocano sempre un buon calcio e quindi sarà sicuramente un cliente difficile per il Napoli. Oggi, in Serie A, trovare una squadra davvero facile da affrontare è complicato. Sarà una partita molto importante: il Napoli però ritrova uomini importanti e Conte ha la possibilità di girarsi verso la panchina e vedere seduti giocatori come Scott McTominay, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, calciatori che possono aiutare anche a partita in corso. Il Napoli dovrà mettere in campo tutte le sue qualità contro un avversario che sarà sicuramente difficile da battere.”