CdS Campania – “SPIRITO SANTOS”. Alisson prenota il terzo gol al Maradona e un posto nella storia

Ali insegue il terzo gol di fila in campionato nelle prime tre partite giocate al Maradona: un’impresa mai riuscita a un azzurro nell’era dei 3 punti
Ha già eguagliato il primato in casa di Milik, Callejon, Caccia e Tonelli
D ue gol in due partite di campionato al Maradona: già così è da primato. Ma se oggi Alisson Santos dovesse trovare anche il terzo di fila contro il Lecce, beh, scriverebbe un record assoluto compiendo un’impresa mai riuscita a nessuno con il Napoli nell’era dei tre punti.
Ali sta volando, in quattro presenze ha lasciato tracce decisamente importanti sulla sua strada e su quella della squadra, e dopo il colpo di otto giorni fa con il Toro ha eguagliato un risultato centrato prima di lui da Caccia, Milik, Callejon e Tonelli: due reti consecutive nelle prime due partite giocate in casa. Davvero un bel colpo, non c’è che dire, ma il tris sarebbe addirittura storico. Fonte: CdS