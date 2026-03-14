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CdS Campania – “SPIRITO SANTOS”. Alisson prenota il terzo gol al Maradona e un posto nella storia

Ha segnato contro la Roma all’esordio in A e al Torino

By Giuseppe Sacco
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Ali insegue   il terzo gol di fila  in campionato nelle prime   tre partite giocate al Maradona:   un’impresa   mai riuscita   a un azzurro nell’era dei 3 punti

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     Ha già eguagliato il primato in casa di Milik, Callejon, Caccia e Tonelli  

 

 

D ue gol in due partite di campionato al Maradona: già così è da primato. Ma se oggi Alisson Santos dovesse trovare anche il terzo di fila contro il Lecce, beh, scriverebbe un record assoluto compiendo un’impresa mai riuscita a nessuno con il Napoli nell’era dei tre punti.

Ali sta volando, in quattro presenze ha lasciato tracce decisamente importanti sulla sua strada e su quella della squadra, e dopo il colpo di otto giorni fa con il Toro ha eguagliato un risultato centrato prima di lui da Caccia, Milik, Callejon e Tonelli: due reti consecutive nelle prime due partite giocate in casa. Davvero un bel colpo, non c’è che dire, ma il tris sarebbe addirittura storico.  Fonte: CdS

 

 

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