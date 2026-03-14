CdS Campania – “SPIRITO SANTOS”. Alisson prenota il terzo gol al Maradona e un posto nella storia

Ali insegue il terzo gol di fila in campionato nelle prime tre partite giocate al Maradona: un’impresa mai riuscita a un azzurro nell’era dei 3 punti

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Ha già eguagliato il primato in casa di Milik, Callejon, Caccia e Tonelli

D ue gol in due partite di campionato al Maradona: già così è da primato. Ma se oggi Alisson Santos dovesse trovare anche il terzo di fila contro il Lecce, beh, scriverebbe un record assoluto compiendo un’impresa mai riuscita a nessuno con il Napoli nell’era dei tre punti.