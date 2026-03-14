Cané: “Il Napoli doveva fare molto meglio. Scudetto? Illusione, ora serve programmare”

A StileTv, nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Faustinho Cané, ex calciatore del Napoli

“Il Napoli quest’anno doveva fare meglio. Il discorso è lungo e complesso, non ho niente contro l’allenatore ma non è il Conte che De Laurentiis voleva vedere. Se fosse una squadra “normale”, senza i problemi che ha avuto, dovrebbe avere la meglio facilmente di squadre come il Lecce. Il presidente secondo me voleva vedere un’altra squadra quest’anno. Sono stati commessi degli errori, e bisogna chiedere scusa perché altrimenti si va ad offendere questa città e i tifosi.

Campionato riaperto per il Napoli? Sono illusioni di chi non capisce di calcio, ma dall’altro lato il pallone è rotondo. C’è stata la sconfitta dell’Inter nel derby, senza due calciatori importanti a diposizione. Il Napoli, invece, certi calciatori non li ha da inizio stagione. Si può sperare, ma nel frattempo bisogna riorganizzarsi per la prossima stagione. Se è vero che Conte sarà confermato, bisogna programmare, ma non come fatto quest’anno. L’avvocato Agnelli, ai tempi, disse che bisognava prendere Moggi, anche se non ce n’era bisogno, e ha vinto tutto. Il mio rammarico è grande per questa stagione. Contro il Chelsea ho visto Vergara, e non è possibile che un allenatore bravo come Conte non lo abbia notato prima. Vergara è subentrato perché ci sono stati degli infortuni, altrimenti giocava solamente 5 minuti ogni tanto. Insigne tecnicamente era più forte, ma Vergara ha più fisico e più carattere. Ora non sta rendendo perché non gioca nel suo ruolo. Alisson? Va tenuto d’occhio. Il Real Madrid compra giocatori di 16 o 17 anni, e lui può essere un esempio perché quando è venuto in Europa era una promessa, come Neres. Se a Napoli non si aggiustano le basi, si continuerà come quest’anno. Si spende tanto, e poi il tifoso non gode, mentre con noi godevano senza vincere nulla”.

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