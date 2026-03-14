Buscaglia avverte il Napoli: “Il Lecce ha spirito e può sorprendere, ma gli azzurri non devono più perdere”

“Lecce? Sa che le prossime quattro partite sono proibitive, almeno dal punto di vista della carta. Ma è anche consapevole che lo spirito giusto, migliorato dopo aver preparato bene lo scontro diretto con la Cremonese, possa tentare di strappare qualche punto insperato. Sa che deve sudarsi punto per volta per salvarsi, dovrà dimostrarsi forte dal punto di vista mentalmente. Il Lecce resterà tatticamente con la difesa a 4, ovvero il 4-2-3-1. Con Coulibaly che andrà a pressare il play di turno, o rovescerà il triangolo in mezzo. Il Napoli avrà più occasioni da gol, gli azzurri possono temere di andare in svantaggio. Gli azzurri possono temere il Lecce, che ha spirito. Il Lecce ha dei limiti, ma è squadra accesa. Il Lecce vince gli scontri diretti, mentre i punti con le grandi sono arrivati pochi: solo il punto con la Juve a Torino. Falcone? Tra i pali è tra i migliori del campionato, porta punti. Per giocare nelle grandi bisogna giocare bene anche con i piedi, ma in questo caso non è un fulmine. Tiago Gabriel? Mi piace tanto, mostra grossi margini di miglioramento. Ha retto il duello aereo con Djuric, che ha sempre numeri importantissimi in questo dato. Tiago Gabriel, molto elegante, ha messo anche struttura fisica. Giocatore che va seguito. Rientri del Napoli? Mi aspetto punti e prestazioni sufficienti. Il Napoli è in ritardo in campionato a causa delle assenze dei suoi uomini chiave. Bastava avere solo Anguissa per avere qualche punto in più. Mi aspetto un Napoli che non perda più da qui al termine del campionato”.