Banda esce in barella durante Napoli-Lecce: paura in campo, ma le prime notizie sono rassicuranti

Momenti di apprensione nel finale di Napoli-Lecce quando, all’86°, l’attaccante del Lecce Lameck Banda si è accasciato dopo un contrasto con Mario Gutiérrez. Il giocatore è stato soccorso immediatamente dagli staff medici delle due squadre e portato fuori dal campo in barella tra gli applausi del pubblico, prima di salire in ambulanza.
Secondo i primi aggiornamenti riportati da DAZN, il calciatore è vigile e sotto controllo: aveva accusato dolore nella parte destra del petto, ma dal Lecce fanno sapere che l’allarme sembrerebbe rientrato. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.
Momenti di apprensione nel finale di Napoli-Lecce quando, all’86°, l’attaccante del Lecce Lameck Banda si è accasciato dopo un contrasto con Mario Gutiérrez. Il giocatore è stato soccorso immediatamente dagli staff medici delle due squadre e portato fuori dal campo in barella tra gli applausi del pubblico, prima di salire in ambulanza.