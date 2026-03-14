Banda esce in barella durante Napoli-Lecce: paura in campo, ma le prime notizie sono rassicuranti

Momenti di apprensione nel finale di Napoli-Lecce quando, all’86°, l’attaccante del Lecce Lameck Banda si è accasciato dopo un contrasto con Mario Gutiérrez. Il giocatore è stato soccorso immediatamente dagli staff medici delle due squadre e portato fuori dal campo in barella tra gli applausi del pubblico, prima di salire in ambulanza.

Secondo i primi aggiornamenti riportati da DAZN, il calciatore è vigile e sotto controllo: aveva accusato dolore nella parte destra del petto, ma dal Lecce fanno sapere che l’allarme sembrerebbe rientrato. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni.

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