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Alisson Santos: tra Napoli e Brasile

Il sogno

By Lorenzo Capobianco
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Nel futuro di Alisson Santos, riporta la Il corriere dello Sport, non c’è soltanto la sfida ai numeri e alle statistiche: c’è il sogno chiamato Brasile, l’amata Seleçao per cui ha gentilmente declinato a più riprese la convocazione della nazionale tunisina in virtù della cittadinanza acquisita all’epoca del soggiorno a Tunisi, dove giocava suo padre Adailton Pereira dos Santos detto Ady o Messias. Ancelotti lo osserva, lo studia, lo monitora. Mentre il Napoli pianifica il suo riscatto dallo Sporting per 15,5 milioni di euro a fine stagione: di questo passo, esercitare il diritto sarà quasi un dovere.

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