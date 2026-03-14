Alisson Santos: tra Napoli e Brasile

Nel futuro di Alisson Santos, riporta la Il corriere dello Sport, non c’è soltanto la sfida ai numeri e alle statistiche: c’è il sogno chiamato Brasile, l’amata Seleçao per cui ha gentilmente declinato a più riprese la convocazione della nazionale tunisina in virtù della cittadinanza acquisita all’epoca del soggiorno a Tunisi, dove giocava suo padre Adailton Pereira dos Santos detto Ady o Messias. Ancelotti lo osserva, lo studia, lo monitora. Mentre il Napoli pianifica il suo riscatto dallo Sporting per 15,5 milioni di euro a fine stagione: di questo passo, esercitare il diritto sarà quasi un dovere.