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Alcaraz-Medvedev: orario, precedenti e dove vederla in tv

By Adnkronos
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(Adnkronos) –
Carlos Alcaraz in campo nelle semifinali di Indian Wells. Oggi, sabato 14 marzo, il tennista spagnolo sfida il russo Daniil Medvedev – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto del Masters 1000 americano. Alcaraz arriva all’appuntamento dopo aver superato Dimitrov all’esordio, Rinderknech al terzo turno, Ruud agli ottavi e Norrie ai quarti. Medvedev invece ha battuto Tabilo, Baez, Michelsen e Draper. 

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La semifinale tra Alcaraz e Medvedev è in programma oggi, sabato 14 marzo, con inizio previsto alle 23 italiane. I due tennisti si sono affrontati in otto precedenti, con lo spagnolo in vantaggio 6-2 nel parziale. L’ultimo incrocio risale alla semifinale dell’Atp di Pechino, quando Alcaraz si impose in due set. 

 

Alcaraz-Medvedev, come tutte le altre partite del Masters 1000 di Indian Wells, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go e su NOW. 

 

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