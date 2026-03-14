16° giornata- serie A femminile- Napoli Women-Lazio Women 0-1

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CERCOLA- Tra Napoli e Lazio, termina come nella gara di andata, con le biancocelesti di Lotito che vincono sempre con lo stesso punteggio. Nella Lazio, out Goldoni e Piemonte, tra le fila azzurre, Kozak parte dalla panchina.

Nei primi minuti , le due compagini occupano la zona centrale del terreno di gioco. Al quarto d’ora, per le locali, Banusic centra la base del palo esterno, ma dopo 5′, le ospiti pareggiano il conto dei legni con la traversa di Simonetti dal limite. Al 36′, tiro-cross di Le Bihan, ma Beretta esce anzitempo e smanaccia e ci mette i guantoni. Nel 4′ di recupero, per le azzurre è Faurskov a provarci con un sinistro indirizzato nell’angolino basso della porta difesa da Durante .

Nella ripresa, la Lazio la sblocca al 23′ con la neo-entrata Monnecchi su assist di Oliviero: è lo 0-1 che reggerà per tutto il secondo tempo e che consentira alla Lazio di salire al quarto posto a quota 27. Al 40′, il Napoli ha l’opportunjtà di pareggiare ma Banusic, clamorosamente, spara altissimo dinanzi al portiere ospite. Nel 1′, dei 6 di recupero, la francese Le Bihan coglie il palo esterno quando, però, il gioco era fermo per segnalazione di off-side del guardalinee.

Sesto risultato utile consecutivo per la Lazio che interrompe i sei di fila del Napoli che nel prossimo turno farà visita all’Inter di mister Piovani, mentre per la Lazio, c’è il derby capitolino contro la Roma.

TABELLINO

NAPOLI-LAZIO 0-1

Marcatrice: 68` Monnecchi

NAPOLI (4-2-4): Beretta; Pettenuzzo (82` Barker), Henriksen, Vergani, Giordano; Bellucci (87` Musumeci), Sciabica (59` O. D`Angelo); Carcassi (82` Troan), Floe, Banusic, Faurskov (59` Kozak).

A disp.: Thisgaard, Hornschuch, Veletanlic, Kjolholdt, A. D`Angelo.

All.: David Sassarini

LAZIO (3-4-2-1): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D`Auria; Visentin (76` Cesarini), Benoit, Martin (29` Castiello, 66` Monnecchi), Oliviero; Le Bihan, Simonetti; Karczewska.

A disp.: Bacic, Karresmaa, Mesjasz, Zanoli, Cafferata.

All.: Gianluca Grassadonia

Arbitro: Giuseppe Rispoli (sez. Locri)

Assistenti: Pasquale Gatto – Angelo Mazza

IV ufficiale: Domenico Petraglione

Operatore FVS: Tommaso Tagliafierro

NOTE. Ammonita: 32` Bellucci (N).

Recupero: 1` pt; 6` st.