Zeballos-Napoli si può chiudere! Radio Kiss Kiss

Ore calde in casa Napoli, Giovanni Manna è già al lavoro per la prossima sessione di mercato, ma soprattutto per la prossima stagione, pronto a portare nuovi innesti ad Antonio Conte.

Factory della Comunicazione

Secondo l’edizione odierna di Radio Kiss Kiss, in Argentina è presente un intermediario per concludere l’affare nelle prossime 48 ore, l’idea è quella di anticipare la concorrenza e portare a casa il colpo già nei prossimi mesi, sfruttando anche i buoni rapporti instaurati con l’entourage del giocatore.

Altro arrivo eventuale dal Boca Juniors, dopo Milton Pereyra, si tratta di Exequiel Zeballos, talentuoso esterno soprannominato “El Changuito”. Un giocatore che il club azzurro sta monitorando da diversi mesi, la trattativa infatti è entrata in unafase avanzata. Zeballos, classe 2002, è considerato da tempo un profilo ideale per rinforzare l’attacco partenopeo: esterno d’attacco rapido, dribbling secco e grande personalità, in Argentina in molti lo paragonano a un giovane Ezequiel Lavezzi, ex idolo del San Paolo.

Il ragazzo non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a dicembre 2026, situazione che rende l’affare potenzialmente molto conveniente per il Napoli. Il club azzurro potrebbe strapparlo via per soli 9-10 milioni.