Viareggio Women’s Cup: è poker della Juventus

La Juventus conquista per la quarta volta la Viareggio Women’s Cup, superando 2-0 la Rappresentativa LND nella finalissima disputata allo stadio “Bresciani” di Viareggio. Entrambe le reti del successo delle bianconere arrivano nel primo tempo: a sbloccare il risultato, al 22′, è Greta Enriconi, che si libera di un’avversaria e poi lascia partire una conclusione dalla lunga distanza che non lascia scampo a Martina Moschetto. Il raddoppio giunge a ridosso dell’intervallo e porta la firma di Giorgia Bianchi, a segno con un pregevole tiro a giro su assist di Arianna Gallina. Nella ripresa la formazione di Marco Bruzzano conserva il doppio vantaggio, stoppando i tentativi di rimonta della Rappresentativa LND (che vede ancora sfumare il primo trionfo alla Viareggio Women’s Cup, già sfiorata nel 2023 e 2024). Nella fase a gironi la Juventus aveva sconfitto la Fiorentina (3-0) e il Livorno (7-0), mentre la Rappresentativa LND si era imposta sul Milan (2-1) per poi pareggiare 0-0 con le statunitensi del Westchester United. Sophia Lisica, attaccante della Fiorentina, si aggiudica il titolo di capocannoniere dell’edizione (con 4 reti). Il Milan si piazza al terzo posto superando proprio le viola per 3-1, mentre il Westchester United chiude quinto (1-0 sul Livorno). JUVENTUS-RAPPRESENTATIVA LND 2-0 JUVENTUS: Martinazzi, Tosello, Bertero, Bertora, Enriconi (10′ st. Pozzo), Bianchi (20′ st. Di Bello), Viljamaa (20′ st. Dalla Gasperina), Krasniqi (10′ st. Iannaccone), Gallina (25′ st. Piermarini), Santarella (25′ st. Piccardi), Mariotti (25′ st. Brunetti). A disp.: Sossai, Avolio, Benso, Campi, Pronzati, Marinotto, D’Ettorre. All.: Bruzzano. RAPPRESENTATIVA LND: Moschetto M, Lucchetta (34′ pt. Polato), Venturini (35′ st. Leto), Centini (36′ st. Battocchio), Falzone, Costisella, Muscella (35′ st. Morabito), Zucchini (1′ st. Vagnoni), Moschetto G., Pisoni (35′ st. Gallo), Ruocco (15′ st. Frecchiami). A disp.: Kocina, Leto, Morabito, Mandara, Ferraro, Marino. All.: Canestro. Arbitro: Frazza di Schio. Reti: 22′ pt. Enriconi (J), 45′ Bianchi (J). Fonte: ufficio stampa