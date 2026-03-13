Viareggio Cup – Anche il Siena va avanti, tutti i risultati

La Rappresentativa Serie D stacca il pass per gli ottavi della 76ª Viareggio Cup con una giornata di anticipo, aggiungendosi a Genoa, As Police Football, Fiorentina, One Touch, Sassuolo e Lucchese, che avevano ottenuto la qualificazione mercoledì. Nel girone 4, vittoria agevole per la selezione della Lega Nazionale Dilettanti, che rifila un netto 4-0 agli ivoriani dell’Academy Potey Keahson: a segno Pigato (nel primo tempo), Sorace, Sall e Penta (nel secondo). Sabato la squadra guidata da Giuliano Giannichedda se la vedrà con l’Athletic Palermo, che oggi ha osservato il turno di riposo. A seguito della decisione del giudice sportivo di assegnare il successo per 3-0 a tavolino alle squadre opposte al Futurepro Soccer, escluso dal torneo, la Rappresentativa Serie D comanda il raggruppamento con 6 punti, seguita dall’Athletic Palermo 4 e dall’Academy Potey Keahson 1. Alla squadra ivoriana i 3 punti aggiuntivi saranno attribuiti sabato, quando da calendario sarebbe stata in programma la sfida con il Futurepro Soccer. Questa la motivazione del giudice sportivo: “Nel caso in cui una società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all’art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3), inoltre la stessa società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione prevista dal Regolamento del Torneo. Qualora si verifichi la situazione di cui sopra, alla società che avrebbe dovuto incontrare quella esclusa dalla manifestazione verrà assegnata la vittoria della gara con il punteggio di 0-3”. Tutto aperto nel girone 5, dove lo Spezia viene fermato sull’1-1 dal Westchester United (vantaggio ligure con Ghetti, pareggio di Ince per gli statunitensi), mentre il Siena si prende il derby toscano con la Pistoiese (2-1): avanti l’Olandesina con Jacopo Vannacci, ma i bianconeri ribaltano il risultato con Giardinelli e Pecchi. Lo Spezia si mantiene in testa a quota 4, seguito da Siena e Pistoiese a 3, il Westchester United resta fermo a 1. Regna l’equilibrio pure nel girone 6, con l’Olympique Thiessois che batte 1-0 l’Ojodu City (match-winner Mendy). Il Rijeka ha invece la meglio 2-1 sulla Stella Rossa, trascinato dalla doppietta di Samateh (non basta ai serbi la rete del momentaneo pari di Cvetic). Olympique Thiessois e Rijeka si portano in vetta con 4 punti, l’Ojodu City insegue a 3, la Stella Rossa chiude con 0. FASE A GIRONI Girone 4 RAPPRESENTATIVA SERIE D-ACADEMY POTEY KEAHSON 4-0

Reti: 43′ pt. Pigato (R); 7′ st. Sorace (R), 30′ Sall (R), 37′ Penta (R).

(arbitro Cinotti di Empoli)

Lido di Camaiore (LU) / Stadio “Benelli” (ore 14.30) Girone 5 SPEZIA-WESTCHESTER UNITED 1-1

Reti: 19′ st. Ghetti (S), 43′ Ince (W).

(arbitro Bonino di Chiavari)

La Spezia / Centro Sportivo “Ferdeghini” (ore 11) SIENA-PISTOIESE 2-1

Reti: 30′ pt. Vannacci J. (P); 9′ st. Giardinelli (S), 20′ Pecchi (S).

(arbitro Ambrosini di Carrara)

Viareggio (LU) / Centro sportivo “Marco Polo Sports Center” (ore 14.30) Girone 6 STELLA ROSSA-RIJEKA 1-2

Reti: 11′ pt. Samateh (R); 16′ st. Cvetic (S), 41′ Samateh (R).

(arbitro Corellino di Genova)

Lerici (SP) – località Falconara / Campo sportivo “Bibolini” (ore 14.30) OJODU CITY-OLYMPIQUE THIESSOIS 0-1

Reti: 23′ pt. Mendy (Ol).

(arbitro Magrini di Pistoia)

