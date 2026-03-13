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Ultim’ora Romano, il Napoli riscatterà Hojlund! FOTO

By Daniele Garofalo
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Secondo l’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, ormai non ci sono più dubbi: il Napoli riscatterà Rasmus Hojlund!

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Queste le ultime dichiarazioni di Romano:

“La SSC Napoli attiverà la clausola di acquisto da 44 milioni di euro per Rasmus Højlund, come già riportato. Il direttore Giovanni Manna ha confermato: ‘Non ci sono dubbi. Rasmus resterà qui. Abbiamo un obbligo di riscatto dal Manchester United in caso di qualificazione alla UEFA Champions League, ma è comunque nei nostri piani indipendentemente da questa condizione’. Il Manchester United è ottimista di incassare fino a 80 milioni di euro complessivi dalle cessioni a titolo definitivo di Højlund e Marcus Rashford nel mese di giugno. Il Napoli ha già pagato 6 milioni di euro per il prestito + la clausola di riscatto da 44 milioni, con fiducia che venga attivata.”

Decisive quindi le prestazioni del centravanti danese che ha conquistato fiducia e sicurezza sotto la tutela di Conte. 13 gol e 4 assist fino adesso, ma anche la capacità di far salire la squadra, di tenere palla e di dialogare con i compagni che lo hanno reso un elemento fondamentale nel sistema di gioco partenopeo.

Screenshot

Napoli will activate the

buy clause to sign Rasmus Højlund for €44M FEE

Decision already made and now confirmed by Napoli’s director Manna, Højlund will join on a permanent deal.

€6m loan fee paid last summer, €44m buy clause and Manchester United receive €50M TOTAL PACKAGE.

Manchester United are confident to receive

fee worth total €80M from Rashford and Højlund sales.

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