A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mirko Taccola, ex compagno di Di Francesco. Le sue parole:

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“Di Francesco da giocatore era sempre sul pezzo, anche nelle amichevoli non mollava nulla. Ovunque giocava faceva bene perchè aveva un’intelligenza sopra la media, sapeva fare tutto e poi aveva una corsa spaventosa, era dinamico, era davvero un giocatore forte.

Di Francesco ha un suo modo ai allenare ed è giusto che lo segua, quest’anno ha grande possibilità di salvarsi, ma con una squadra più forte potrebbe esprimere un calcio anche migliore perchè quando non hai sempre la spada di Damocle sulla testa della retrocessione ti puoi esprimere in maniera diversa. gli auguro di poter riportare a quei momenti cheta già visto a Roma perchè se lo merita.

Il bilancio Napoli non può essere positivo perchè lo scorso anno ha fatto una cosa grande e difficile da ripetere e si è visto. Quest’anno la competizione era superiore rispetto all’anno scorso perchè squadre come Milan e Juventus si sono attrezzate meglio, ma il Napoli ha concesso troppo. Problematiche di infermeria ce ne sono state, credo non avrà problemi ad arrivare tra le prime 4, ma si poteva auspicare qualcosa di meglio”.