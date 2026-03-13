Adnkronos News

Riforme, Casellati: “Ddl premierato? Prima 6 mesi di confronto con opposizioni, sentito tutti”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – ”Prima di presentare il ddl sul premierato ho impiegato 6 mesi, ho sentito tutti. Non posso sentirmi dire che non mi sono confrontata con opposizioni” ma ”se il confronto significa aderire in maniera pedissequa a quello che vogliono gli altri non è confronto”. Lo ha detto la ministra delle Riforme Elisabetta Casellati, intervenendo a LetExpo.  

Factory della Comunicazione

”Se da 40 anni -ha sottolineato- si parla di riforma della forma di governo vuol dire che questa forma di governo non funziona. Barbera ha detto che il premierato è la forma migliore di governo, perché ha quei pesi e contrappesi necessari per un governo che funzioni perché si ha bisogno di stabilità. I padri costituenti hanno costruito un sistema basato sulla paura, perché uscivano dalla guerra: i comunisti avevano paura che prevalessero i clericali, i democristiani avevano paura dei comunisti. E’ stato basato perché non ci sia mai un vincitore ma noi vogliamo che un vincitore ci sia”.  

politica

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Grimaldi (Alis): “LetExpo crocevia di opportunità a livello mondiale”

Adnkronos News

Imprese, Polato (FdI): “Ue trovi accordo con Usa per non perdere…

Adnkronos News

F1, verso cancellazione Gp Bahrain e Arabia Saudita per la guerra in Medio Oriente

Adnkronos News

Guadagnuolo: “Sostenibilità e innovazione logistica centrali per…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.