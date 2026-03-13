Napoli, una stagione sotto una cattiva stella – GdS

La stagione dei partenopei non è stata sicuramente facile quest’anno. Qualche scelta sbagliata sul mercato, qualche episodio sfavorevole, una costellazione di infortuni che hanno inevitabilmente compromesso una stagione che aveva tutti i propositi di poter proseguire sotto una buona stella. Tanti black out e una serie di risultati altalenanti che hanno costretto a cambiare obiettivi.

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Lo stesso tecnico salentino, come ha evidenziato La Gazzetta dello Sport, non ha vissuto momenti idilliaci negli ultimi mesi.

Antonio Conte si è trovato a dover fronteggiare infortuni muscolari continui, sfiorando quota 40 guai totali comprese le recidive, un mercato a saldo zero che per uno esigente come lui non deve essere stata una passeggiata, la delusione per l’uscita di due giocatori come Lucca e Lang che avrebbero dovuto rappresentare i pezzi pregiati del suo nuovo Napoli, l’uscita dalla Champions, con annesso piazzamento al trentesimo posto in classifica, e quella dalla Coppa Italia, ma anche gli evidenti errori arbitrali a scapito degli azzurri.

Il Napoli, però, malgrado tutto, è riuscito, grazie alla perseveranza del suo allenatore, a trionfare in Supercoppa e a ritagliarsi un posto importante sul podio della serie A: terzo con 56 punti alle spalle delle milanesi. Conte ha scelto la via del campo e del duro lavoro, che è il mantra della sua vita. Fuori dal campo, invece, spesso resta il silenzio