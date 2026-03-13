Napoli milionario – McTominay il calciatore più prezioso , ecco il valore di tutta la rosa

Se il Napoli vuole fare cassa, dovrà pensare a vendere Scott McTominay. A confermarlo è l’ultimo studio Cies – l’Osservatorio internazionale economico sul calcio – che ha sottolineato il valore degli azzurri tra i club italiani. In base a quello che è il valore potenziale (vale a dire il prezzo che potrebbe essere fatto sul mercato per ogni calciatore, in caso di cessione) della rosa a disposizione di Antonio Conte oggi, sarebbe proprio la stella degli azzurri e della Scozia il calciatore con maggiore valore a disposizione.

Ben 54 milioni di euro possibili, circa il 10% di quello che sarebbe il valore totale del club. Il Napoli resta tra i primi club d’Europa, nella Top 30 del continente per valore della sua rosa. Una rosa messa in discussione quest’anno solo dagli infortuni (tanti) che hanno costretto gli azzurri a rincorrere sempre gli altri, in campionato, Champions League e anche nelle altre competizioni giocate.

Eppure i numeri dicono che il club di De Laurentiis non primeggia neppure in Serie A e quindi insegue in generale. In Italia, infatti, Inter, Juventus, Milan e anche Atalanta sarebbero avanti a tutti, anche agli azzurri. E anche McTominay non sarebbe il calciatore più costoso: nessuno raggiunge i 132 milioni che la Juventus potrebbe chiedere alle pretendenti di Kenan Yildiz in caso di cessione, così come l’Inter potrebbe ricevere oltre 100 milioni se decidesse di vendere Lautaro Martinez.

Non a caso parliamo di due calciatori in alto nella classifica marcatori attualmente. In media, il Napoli che varrebbe ben oltre 500 milioni, si ritrova calciatori in rosa da 12 milioni cada uno. Una forza allargata su tutti i calciatori azzurri. Un valore importante ma che non è sul podio del nostro campionato. Uno spunto in più anche per la prossima estate, quando sul mercato gli azzurri saranno costretti a ringiovanire la rosa: calciatori più giovani e con contratti più lunghi, infatti, possono valere plusvalenze maggiori e vivere quindi anche di maggiori richieste da parte dei club di appartenenza. Un fattore che De Laurentiis conosce benissimo, che è stato alla base delle fortune del Napoli dell’ultimo ventennio. E che tornerà a essere importante nei prossimi anni.

C’è McTominay davanti a tutti, perché dal punto di vista internazionale è Scott a essere il più riconoscibile nella rosa di Antonio Conte. Inoltre, lo scozzese compirà 30 anni proprio alla fine di quest’anno, un’età in cui ancora i calciatori possono mostrare il meglio di loro. McTominay è il volto della squadra che un anno fa ha vinto lo scudetto, la stessa che il prossimo anno vuole migliorare il proprio ruolino di marcia anche in Champions, vendicando i passaggi a vuoto di quest’anno. Ma non si vive di solo Scott: alle sue spalle ecco Hojlund e Anguissa, molto più indietro invece De Bruyne perché l’età pesa troppo su un calciatore che ha vinto tutto e che ancora regala magie, ma che ha vissuto ai box tutti gli ultimi mesi.

Fonte: Il Mattino