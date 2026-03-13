Napoli/Lecce – JJ fuori dai giochi, che rebus a destra

Qualcosa bisogna pur cambiare (quasi) ovunque, quest’anno va così, e avvicinandosi al Lecce, Antonio Conte ha scoperto che può andare in onda una di quelle mini-rivoluzioni silenziose. Antonio Vergara è fuori, e questa è ormai una notizia già ricoperta dalla polvere, ma in difesa, dove sembrava ci fossero certezze, s’è fermato Juan Jesus per affaticamento e sabato pomeriggio toccherà (finalmente per lui) a Sam Beukema: a destra, dove gli piace stare del terzetto, c’è un posto libero, gerarchicamente è l’ultimo, e mister 32 milioni di euro ha la possibilità di ritrovare il campo dopo la panchina con il Torino. Curiosità in mezzo al campo, perché lì adesso c’è un buco lasciato da Vergara (per la precisione tra le linee): può andarci Elmas, consentendo ad Anguissa di cominciare dal primo minuto; può andarci De Bruyne, che si calerebbe nella propria parte; oppure può finirci Giovane, che a Conte piace come seconda punta o anche come prima e che dunque, sacrificandosi, potrebbe farlo.

I dubbi di formazione

Ballottaggi di metà settimana, che poi sarebbero quelli di sempre: in porta è sfida all’ultima parata tra Milinkovic-Savic e Meret; e sulla corsia di destra, ha qualche chance Mazzocchi, che si giocherà la fascia con Politano. Però, e conviene evitare di avere certezze, da quelle parti potrebbe andarci anche Gutierrez, che ieri si è confessato a Crc e si è educatamente candidato: “Cerco di offrire soluzioni alla squadra e voglio giocare sempre: destra o sinistra non fa differenza. Non avevo mai provato a destra prima di quest’anno, perché la mia posizione è a sinistra, ma credo di poter fare bene anche lì. La gara contro il Lecce la stiamo preparando bene, ora devo solo imparare meglio l’italiano e poi imparerò anche il napoletano”.

