Napoli-Bologna, la partita che ha cambiato tutto! GdS
Parole forti, ma anche oneste, di un allenatore che si è sentito di rendere nota una situazione di reale difficoltà. Sono seguiti giorni di silenzio e di permessi familiari, che hanno tenuto i tifosi azzurri con il fiato sospeso fino al post del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis che ha tranquillizzato tutti: “Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. I pensieri non sono sempre giusti e condivisibili. Sono orgoglioso di avere al mio fianco e al fianco del Napoli e dei calciatori un uomo vero come Antonio Conte”.