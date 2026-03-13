Napoli-Bologna, la partita che ha cambiato tutto! GdS

Il Napoli quest’anno non può ritenersi soddisfatto, considerando le premesse avvincenti ad inizio campionato. La permanenza dei top e l’arrivo di KDB avevano acceso gli animi dei tifosi, che comunque hanno mostrato vicinanza alla squadra.

La stagione partenopea, che comunque ha portato a casa un trofeo, ha avuto troppi alti e bassi. Tanti, tantissimi gli infortuni che hanno condizionato le scelte di Conte, troppi i blackout ad inizio anno che hanno compresso la stagione. Come sottolineato dall’edizione odierna di La Gazzetta dello Sport, la disfatta di Eindhoven e la trasferta di Torino hanno rappresentato solo un campanello d’allarme. Una manciata di partite di assestamento, che parevano aver spazzato via qualsiasi principio di crisi: la vittoria roboante contro l’Inter per 3-1 al Maradona, che è costata al Napoli la lesione del bicipite femorale della coscia destra di De Bruyne, ma anche la vittoria di misura al Via del Mare, quindi il pareggio a reti inviolate contro Fabregas e quello ancora più scialbo in Champions contro l’Eintracht. Poi, una partita che Conte deve aver segnato in rosso sul calendario: Bologna-Napoli 2-0.