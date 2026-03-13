Milinkovic-Savic: “Napoli? Ho girato per la città e mi è piaciuta tantissimo”

Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Napoli, è interventuto ai microfoni di Radio Crc alla Borsa Mediterranea del Turismo, allo stand dell’Abruzzo per il ritiro di Castel di Sangro. Di seguito il suo intervento.

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“Mi è piaciuto, ci ha offerto tutto quello di cui avevamo bisogno di fare in ritiro. Tanto mi sa che pure quest’anno torneremo lì. Napoli capitale del Turismo: ho visitato la città? Per quello che ho potuto, anche perché per noi non è facile girare un po’ le strade di Napoli, ma per adesso quello che ho visto mi è piaciuto tanto”.