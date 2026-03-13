NewsCalcioNapoli

Maradona quasi esaurito per Napoli-Lecce: il pubblico pronto a spingere gli azzurri

By Sara Di Fenza
0

Dopo i circa 50mila spettatori presenti contro il Torino, lo stadio sarà ancora una volta pieno per la sfida di domani alle 18 tra Napoli e Lecce. Il Maradona continua a sostenere con grande partecipazione la squadra di Conte nella corsa alla Champions League, in un momento della stagione in cui gli infortuni sono ancora numerosi e la stanchezza comincia a farsi sentire. Il tutto esaurito è ormai molto vicino: su TicketOne fino a ieri restavano soltanto pochi posti disponibili negli anelli inferiori delle Curve, in Tribuna Nisida e in Posillipo, mentre i Distinti risultano già sold out da giorni. A Fuorigrotta si prevede quindi un’altra grande cornice di pubblico, come accaduto spesso in questa stagione, con i tifosi che hanno sempre sostenuto la squadra anche dopo le eliminazioni in Champions e in Coppa Italia.

Factory della Comunicazione

Potrebbe piacerti anche
News

Di Fusco: “Svilar il migliore in Serie A. Napoli in crescita, contro il Lecce servirà…

News

“Napoli sfortunato con gli infortuni. Conte ha fatto un grande lavoro, Vergara ha…

News

I più utilizzati da Conte: Milinkovic-Savic e McTominay tra i giocatori più presenti

News

Il Napoli in lutto: cordoglio per la scomparsa del professor Antonio Campanella

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.