Maradona quasi esaurito per Napoli-Lecce: il pubblico pronto a spingere gli azzurri

Dopo i circa 50mila spettatori presenti contro il Torino, lo stadio sarà ancora una volta pieno per la sfida di domani alle 18 tra Napoli e Lecce. Il Maradona continua a sostenere con grande partecipazione la squadra di Conte nella corsa alla Champions League, in un momento della stagione in cui gli infortuni sono ancora numerosi e la stanchezza comincia a farsi sentire. Il tutto esaurito è ormai molto vicino: su TicketOne fino a ieri restavano soltanto pochi posti disponibili negli anelli inferiori delle Curve, in Tribuna Nisida e in Posillipo, mentre i Distinti risultano già sold out da giorni. A Fuorigrotta si prevede quindi un’altra grande cornice di pubblico, come accaduto spesso in questa stagione, con i tifosi che hanno sempre sostenuto la squadra anche dopo le eliminazioni in Champions e in Coppa Italia.

