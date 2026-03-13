Insigne: “A Napoli si aspettavano sempre di più, le mie energie mentali erano finite”

L’ex azzurro Lorenzo Insigne ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport , spaziando tra temi come la Nazionale , la sua attuale esperienza a Pescara , quella recente a Toronto e quella passata a Napoli . Di seguito un estratto delle sue parole:

“Ma come esperienza di vita è stato fantastica. Siamo tornati e ai miei figli sono mancati tanto gli amici e la scuola di Toronto”.

Detto col senno di poi: in Canada ha guadagnato tantissimo, ma ne è valsa la pena?

“Professionalmente no, mi aspettavo un calcio diverso: ho avuto qualche problema fisico e non hanno conosciuto il vero Insigne. Non siamo stati bravi a creare una squadra competitiva e le colpe ovviamente sono ricadute su di me che ero il più pagato. Ma chiunque avrebbe fatto la stessa scelta”.

Avrebbe potuto rinnovare col Napoli, rincorrere lo scudetto (vinto l’anno dopo) e restare in Nazionale.