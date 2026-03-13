In cerca di occasioni: Conte gli concede un’altra opportunità

Beukema, come scrive Il Corriere dello Sport , era stato il punto fermo contro il Como in Coppa Italia, con la Roma, nella complicata trasferta di Bergamo contro l’Atalanta – dove aveva anche firmato il gol del momentaneo vantaggio – e nella vittoria al fotofinish del Bentegodi contro il Verona. Poi, per scelta tecnica e necessità di rotazione, era tornato a sedersi accanto all’allenatore. Eppure i numeri, spesso più eloquenti delle impressioni, raccontano una storia in linea con quella di chi è stato in campo quando lui era in panchina.

In questo campionato il percorso dell’ex Bologna è stato caratterizzato da continui alti e bassi. Beukema ha faticato a conquistare una maglia fissa: su 28 giornate di Serie A è partito dal primo minuto in 13 occasioni, meno della metà, collezionando poi tre ingressi a partita in corso e mettendo a referto due reti, a Bergamo e all’esordio stagionale contro la Fiorentina. Quando l’olandese parte dall’inizio, però, la squadra sembra mantenere gli stessi standard. In una stagione in cui il Napoli ha incassato 29 reti in 28 giornate, l’apporto dell’olandese è rimasto perfettamente in linea con la media della squadra. Nelle 13 occasioni in cui è partito dal 1’, la difesa ha subito 1,07 gol a partita, un dato quasi speculare all’1,00 registrato quando Sam è rimasto fuori dall’undici iniziale.