Il Mattino- Politano trasformato da Conte: il nuovo ruolo

Rispetto agli anni del Sassuolo, quelli in cui Politano era uno dei fedelissimi di Eusebio Di Francesco -attuale allenatore del Lecce- Matteo Politano ha subito un’evoluzione tattica non di poco conto. Soprattutto sotto la gestione di Conte é arrivato il cambiamento più importante per il classe ’92, come riporta “Il Mattino”.

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“Certo, la posizione in cui veniva impiegato all’epoca dall’attuale tecnico del Lecce è molto diversa da quella che Politano ricopre attualmente ma non tutto si può spiegare con le zolle di campo che ora Matteo è solito percorrere, anche perché nel corso degli anni Politano ha completato appunto il suo bagaglio migliorando molto in fase difensiva senza però perdere il vizietto del gol.

Ecco perché Antonio Conte confida anche in lui per trovare quelle soluzioni offensive alternative alla palla su Hojlund di cui il Napoli ha probabilmente un po’ abusato nel corso di questa stagione. Inoltre, non avere davanti a un mancino naturale come Neres o Vergara potrebbe ulteriormente aumentare la pericolosità offensiva di Politano, che potrà finalmente fare quel che gli riesce meglio, vale a dire rientrare verso il campo e ‘armare’ appunto il suo mancino.”