Il Mattino-Politano, a caccia del gol, sfida Di Francesco

Al Maradona arriva il Lecce. Una tappa fondamentale in chiave Champions per il Napoli. Il Mattino si focalizza su uno dei possibili protagonisti della gara di domani, Matteo Politano. La sfida contro i salentini, porrà l’esterno classe ’92 contro Eusebio Di Francesco, l’allenatore che ai tempi del Sassuolo ha fatto le sue fortune, soprattutto in zona gol. Gol che in questa stagione Politano non ha mai trovato.

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“Magari domani vedere in panchina Eusebio Di Francesco potrà avere effetti taumaturgici su Matteo Politano. L’esterno azzurro è ancora a secco in stagione e per lui si tratta quasi di un unicum perché soltanto nel 2019-2020, nella stagione del suo approdo in azzurro, a questo punto del campionato Politano era ancora a digiuno di reti. Quell’anno lì però, tra Inter e Napoli, l’ex di Roma e Sassuolo mise insieme la miseria di 999’ in Serie A e comunque alla fine trovò due volte la via della rete.

Adesso, invece, dopo essere stato in campo la bellezza di 1591′ e aver collezionato 25 presenze, Matteo non è ancora riuscito a centrare il bersaglio grosso. Strano per uno che ha il velluto sul mancino e che, proprio con Di Francesco come allenatore, ha vissuto stagioni esaltanti anche in zona gol (13 reti e 10 assist in 71 apparizioni con il Sassuolo).”