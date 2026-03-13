NewsCalcioRadio e Tv

Il doppio ex Marino: “Il Napoli sono convinto che le vincerà tutte”

By Giuseppe Sacco
0

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Raimondo Marino, doppio ex Napoli-Lecce

Factory della Comunicazione

“Napoli-Lecce è una gara in cui ho il cuore a metà. Sulla carta la vince il Napoli anche perchè sono altre le partite che deve vincere il Lecce per salvarsi. Il Napoli vi dico che lotta per lo scudetto, l’Inter farà fatica. Può vincere lo scudetto perchè nonostante i tanti infortuni è sempre stata compatta, è una squadra organizzata. L’Inter invece nei momenti di difficoltà va in crisi, il Napoli non è mai andato in crisi nonostante i problemi, le critiche, gli infortunati. Il Napoli sono convinto che le vincerà tutte, sono molto fiducioso perché questo è uno squadrone. Il Milan non lo inserisco assolutamente nella lotta. L’Inter fa fatica contro le grandi, vero ha 7 punti in più, ma il Napoli ha una rosa completa, l’Inter no. In attacco e a centrocampo il Napoli fa paura, la palla la fanno addormentare, quel pallone difficilmente lo si perde. Qualcosa è stato sbagliato nella preparazione, certo infortuni sono arrivati per sovraccarico. La Champions è stata un fallimento, ma non si può condannare l’allenatore o il preparatore”. 

Potrebbe piacerti anche
News

Viareggio Women’s Cup: è poker della Juventus

News

“RASSEGNA STAMPA” – Prime pagine sportive del 13 marzo

News

Rizzoli, come le nuove norme cambieranno il gioco – TuttoSport

News

Verso Napoli-Lecce, le mancanze degli ospiti – TMW

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.