Il doppio ex Marino: “Il Napoli sono convinto che le vincerà tutte”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Raimondo Marino, doppio ex Napoli-Lecce

Factory della Comunicazione

“Napoli-Lecce è una gara in cui ho il cuore a metà. Sulla carta la vince il Napoli anche perchè sono altre le partite che deve vincere il Lecce per salvarsi. Il Napoli vi dico che lotta per lo scudetto, l’Inter farà fatica. Può vincere lo scudetto perchè nonostante i tanti infortuni è sempre stata compatta, è una squadra organizzata. L’Inter invece nei momenti di difficoltà va in crisi, il Napoli non è mai andato in crisi nonostante i problemi, le critiche, gli infortunati. Il Napoli sono convinto che le vincerà tutte, sono molto fiducioso perché questo è uno squadrone. Il Milan non lo inserisco assolutamente nella lotta. L’Inter fa fatica contro le grandi, vero ha 7 punti in più, ma il Napoli ha una rosa completa, l’Inter no. In attacco e a centrocampo il Napoli fa paura, la palla la fanno addormentare, quel pallone difficilmente lo si perde. Qualcosa è stato sbagliato nella preparazione, certo infortuni sono arrivati per sovraccarico. La Champions è stata un fallimento, ma non si può condannare l’allenatore o il preparatore”.