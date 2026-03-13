NewsCalcioNapoli

I più utilizzati da Conte: Milinkovic-Savic e McTominay tra i giocatori più presenti

By Sara Di Fenza
Nel Napoli di Conte la classifica dei giocatori più impiegati è cambiata durante la stagione a causa di infortuni e assenze. In testa c’è Hojlund con 2868 minuti giocati, seguito da McTominay con 2846 e da Milinkovic-Savic con 2790 minuti. Subito dietro si trovano alcuni titolari storici della squadra: Di Lorenzo con 2751 minuti e Lobotka con 2565. Tra i più utilizzati figurano anche Buongiorno e Politano.

Nella top undici per minutaggio compaiono tre nuovi acquisti: oltre a Hojlund e Milinkovic-Savic, c’è anche Elmas, che grazie a una lunga serie di presenze è diventato un giocatore molto importante per Conte. La lista dei titolari più presenti è completata da Juan Jesus, Spinazzola e Rrahmani.

Più indietro nella classifica ci sono altri giocatori penalizzati dagli infortuni o da rientri tardivi: Anguissa è quattordicesimo dopo aver saltato quattro mesi, De Bruyne è ventesimo con 771 minuti, mentre Lukaku è ultimo nella rosa con appena 64 minuti giocati dopo il ritorno a gennaio.

