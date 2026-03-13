Hojlund record, il più impiegato da Conte

L’attaccante del Napoli Rasmus Hojlund, è il primo in classifica fra i più impiegati da mister Conte. Il Corriere dello Sport scrive: “Rasmus si prenota per un’esultanza tra amici, in casa, e intanto da qualche settimana si gode il suo nuovo primato oltre a quello di goleador: con 2868 minuti in campo, infatti, è primo nella speciale classifica dei più impiegati in stagione da Conte. Nessuno come lui. Con il Torino ha sorpassato McTominay, fermo da cinque partite e ora secondo. Un bel vanto per un giocatore arrivato all’improvviso a fine mercato dopo l’infortunio di Lukaku. Dallo United, dove giocava poco, al Napoli, dov’è protagonista, dove ha ritrovato il sorriso e dove è diventato un riferimento per Conte e per i compagni. I gol hanno inciso, ovviamente. Al momento, con l’ultima rete contro l’Hellas, Hojlund è a quota 13 stagionali, di cui 9 in campionato: eguagliato il primato in A nella stagione 2022-2023 quando giovanissimo s’impose a Bergamo. Nel mirino, adesso, i 16 gol al primo anno di United, stagione 2023-2024. Ne mancano quattro per fissare un nuovo record. Un traguardo alla portata con ancora dieci partite a disposizione per provarci”

