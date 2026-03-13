Hojlund conquista tutti, e in estate sarà “tutto” azzurro

L’attaccante del Napoli Rasmus Hojlund, ha conquistato tutti a suon di gol e di giocate di qualità. Il Corriere dello Sport scrive: “Quando non segna, infatti, Hojlund s’iscrive alle partite con i duelli, i contrasti vinti, i palloni difesi anche distante dalla porta e spalle al portiere, con il corpo che diventa scudo per difendersi da chi prova ad anticiparlo, con le sponde intelligenti per i compagni che s’avvicinano, per i rientri e i recuperi, per le preventive, per i tanti movimenti giusti con cui permette al Napoli di avere sempre un riferimento a cui affidarsi. Ha avuto un impatto super, Hojlund, alla sua prima stagione con il Napoli. E ha conquistato in poco tempo la fiducia collettiva. In estate sarà tutto azzurro per 44 milioni (cifra del riscatto) dopo i 6 iniziali di prestito. Un investimento per oggi e per domani: Hojlund è già il Napoli”.

