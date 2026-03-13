Adnkronos News

Guerra Iran, aereo Usa precipita in Iraq: “Incidente in volo in spazio amico”

By Adnkronos
(Adnkronos) – Un aereo cisterna KC-135 Stratotanker dell’aeronautica Usa, un velivolo per il rifornimento in volo, è precipitato nell’Iraq occidentale. A diffondere la notizia è stato l’esercito americano, aggiungendo che l’incidente “non è stato causato da fuoco ostile o fuoco amico”. Nella nota non è stato specificato il numero di vittime né di feriti. 

“L’incidente è avvenuto nello spazio aereo amico durante l’Operazione ‘Epic Fury’ e le operazioni di soccorso sono in corso”, si legge nel comunicato del Comando Centrale degli Stati Uniti. “Due velivoli sono stati coinvolti nell’incidente. Uno dei due è precipitato nell’Iraq occidentale, mentre il secondo è atterrato in sicurezza. L’incidente non è stato causato da fuoco ostile o fuoco amico”. 

Almeno cinque membri dell’equipaggio si trovavano a bordo dell’aereo cisterna precipitato, ha riferito un funzionario statunitense alla Cnn. Anche il secondo velivolo atterrato in sicurezza era un KC-135, ha aggiunto il funzionario. 

 

