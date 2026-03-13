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Fiere, Rete Its Italy: “Sistema Its rivoluzionario per paese, ora serve coraggio di continuare ad investire”

By Adnkronos
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(Adnkronos) – “Gli Its sono cresciuti grazie alla grande scommessa fatta con il Pnrr, che ha destinato circa un miliardo e mezzo di euro al sistema per favorire il raddoppio degli studenti. In realtà siamo riusciti addirittura a triplicarli”. Guido Torrielli, presidente di Rete Its Italy, ha parlato dal palco della quinta edizione di LetExpo, organizzata da ALIS Service in collaborazione con Veronafiere, punto di riferimento per i trasporti, la logistica ed i servizi alle imprese, con attenzione alle attuali dinamiche geopolitiche e alla sostenibilità ambientale, economica e sociale. 

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“Oggi il sistema Its coinvolge quasi 120mila persone e questo risultato ci rende molto soddisfatti”, ha spiegato Torrielli, sottolineando tuttavia la necessità di consolidare i progressi raggiunti. 

“Adesso serve coraggio, un coraggio forte. Lo dico da tempo anche al ministro Giancarlo Giorgetti: dobbiamo trovare una soluzione per utilizzare le risorse residue del Pnrr e consentire agli Its di avere almeno un altro anno di sostegno”, ha sottolineato. 

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