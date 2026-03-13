Adnkronos News

Di Caterina (Alis): “V edizione LetExpo supera 130mila presenze”

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – “Siamo molto soddisfatti di questa V edizione di LetExpo: abbiamo superato le 130mila presenze. Personalmente, ho voluto parlare con tutti gli stakeholders e gli espositori. C’è stata molta attività B2B che li ha resi molto felici e molta attività politico-istituzionale, che è stata ripresa da tutti i media. Pertanto, Let Expo si conferma sempre di più un punto di riferimento sullo stato di salute del Paese, della politica e dell’attività finanziaria ed economica italiana. Siamo felici di averla riproposta come V edizione, ancora una volta qui a Verona, nodo centrale e strategico per tutto l’asse che arriva dal Nord Europa”. A dirlo Marcello Di Caterina, Vicepresidente e Direttore Generale di Alis – Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile a LetExpo 2026, la manifestazione di riferimento per i trasporti, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità, a Verona fino al 13 marzo.  

Factory della Comunicazione

“Riteniamo che questa esperienza debba andare avanti ed essere promotrice di idee e istanze per la politica, e di presenze aziendali con ciò che possono proporre in termini di innovazioni tecnologiche, in relazione all’intelligenza artificiale, che, ormai, è la nuova frontiera dei nostri giorni e a tutte le novità che arrivano dal mondo dell’industria e della produzione – conclude Di Caterina – sia per quanto riguarda il settore marittimo, presente dal primo minuto, ma anche quello stradale e ferroviario, nonché il settore aereo, partito da poco e sul quale stiamo sempre di più investendo e crescendo”. 

economia

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Sagre, lunedì al Senato Unpli premia le eccellenze dei territori

Adnkronos News

De Rossi, l’amore a distanza di Felberbaum: “Non è bello quando se ne va…

Adnkronos News

Paesi Bassi, esplode ordigno fuori da sinagoga a Rotterdam: 4 arresti

Adnkronos News

Bonaccorti, l’agente Quattrini: “Enrica e la figlia Verdiana due corpi e…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.