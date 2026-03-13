“De Bruyne? Non lo avrei preso, l’ho detto tante volte”, il pensiero di Pierpaolo Marino

“De Bruyne? Non lo avrei preso, l’ho detto tante volte. Il problema è che quando hai un McTominay in quel ruolo, tra i migliori d’Europa, non ho bisogno di investire in risorse importanti come De Bruyne che è in parabola discendente. Posso anche essere in contrasto di idee popolari, ma io avrei evitato a Conte di cambiare modulo inizialmente per mettere anche KDB. In quel periodo McTominay non rendeva più. Non è che mettendo gli Over30 di tutte le squadre d’Europa riesci a vincere la Champions League. Cosa direi alla squadra in questo momento? Io sono assolutamente contento di quanto dice Conte, va riconosciuto che ha avuto una squadra piena di infortuni e problemi, ha detto cose giuste e non mi permetto di suggerire cosa dire. Do nove in pagella a lui per come ha gestito tutta questa emergenza. Servirebbe una commissione d’inchiesta per tutti gli infortuni avuti. Da quale punto partirei per trovare la soluzione a tutti gli infortuni? Io conosco i meccanismi interni e le procedure della preparazione atletica, della prevenzione, io ti direi che dovrei esaminare tutto quello che è stato fatto dal reparto medico, prevenzione e reparto preparatori fisici. Potrei capire i dati di questi report, non posso però prevedere. Dire che è stata sbagliata la preparazione atletica vuol dire tutto e vuol dire niente”