“De Bruyne? Non lo avrei preso, l’ho detto tante volte”, il pensiero di Pierpaolo Marino

Pierpaolo Marino, ex ds del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale, alla trasmissione Un Calcio Alla Radio.
“De Bruyne? Non lo avrei preso, l’ho detto tante volte. Il problema è che quando hai un McTominay in quel ruolo, tra i migliori d’Europa, non ho bisogno di investire in risorse importanti come De Bruyne che è in parabola discendente. Posso anche essere in contrasto di idee popolari, ma io avrei evitato a Conte di cambiare modulo inizialmente per mettere anche KDB. In quel periodo McTominay non rendeva più. Non è che mettendo gli Over30 di tutte le squadre d’Europa riesci a vincere la Champions League. Cosa direi alla squadra in questo momento? Io sono assolutamente contento di quanto dice Conte, va riconosciuto che ha avuto una squadra piena di infortuni e problemi, ha detto cose giuste e non mi permetto di suggerire cosa dire. Do nove in pagella a lui per come ha gestito tutta questa emergenza. Servirebbe una commissione d’inchiesta per tutti gli infortuni avuti. Da quale punto partirei per trovare la soluzione a tutti gli infortuni? Io conosco i meccanismi interni e le procedure della preparazione atletica, della prevenzione, io ti direi che dovrei esaminare tutto quello che è stato fatto dal reparto medico, prevenzione e reparto preparatori fisici. Potrei capire i dati di questi report, non posso però prevedere. Dire che è stata sbagliata la preparazione atletica vuol dire tutto e vuol dire niente”