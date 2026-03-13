Conte, il silenzio degli innocenti: 4 mesi senza conferenze – GdS
Nel Il silenzio degli innocenti (1991), film diretto da Jonathan Demme e interpretato da Anthony Hopkins, la scena finale della telefonata lascia lo spettatore sospeso nella classica suspense: una chiusura che non rivela mai davvero come andrà a finire. Nella vita reale, però, quel silenzio sembra avere un altro protagonista: Antonio Conte. E qui la suspense è decisamente minore. Se nel film il silenzio alimenta il mistero, nel caso dell’allenatore salentino ormai racconta un’abitudine: le conferenze stampa prepartita ormai non esistono più per il tecnico salentino. Silenzio? Sì. Innocente? Anche. Conferenza? Non pervenuta.