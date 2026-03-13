NewsCalcioRassegna Stampa

CdS Campania – Hojlund fisso “SAREMO IO E TE”. Nessuno come Rasmus

By Giuseppe Sacco
0

Napoli, nel segno di Hojlund  

Factory della Comunicazione

Nessuno in campo quanto Rasmus, il Maradona l’aspetta: la rete in casa in campionato manca da oltre tre mesi

 

  È l’azzurro   più impiegato.  Ora cerca il gol. Nel mirino   i 16 centri  al primo anno   con lo United  

 

C he rumore fa il Maradona dopo un suo gol: vuole riprovare quell’emozione, Rasmus Hojlund, che ha segnato l’ultima rete a Fuorigrotta il 28 gennaio in Champions contro il Chelsea.

 

Non è un digiuno eccessivo, però fa notizia quello in campionato. L’ultima rete in casa in A, per lui, è datata 7 dicembre. Doppietta alla Juventus di Spalletti con vittoria in rimonta. Da allora, sempre gol in trasferta. Hanno lo stesso valore ma nella percezione del giocatore segnare in casa è un obiettivo intimo che intende riconquistare quanto prima. Domani ci riproverà contro il Lecce, squadra alla quale aveva già segnato ai tempi dell’Atalanta. Fonte: CdS

