Beukema, Napoli nel cuore e Oranje nel mirino
Fuori dal campo, l’olandese di Deventer ha già conquistato la città. Sempre sorridente, si è ambientato rapidamente anche grazie alla sua fidanzata napoletana, che lo ha aiutato a immergersi nella vita e nelle abitudini locali. Sui social, di recente, si è perfino cimentato con la hit “Per sempre sì” di Sal Da Vinci, fresca vincitrice del Festival di Sanremo: un video diventato virale che ha mostrato il lato più spontaneo di un ragazzo arrivato per circa 30 milioni in una piazza esigente e reduce da uno scudetto.
Ora, però, scrive il CdS, serve continuità. Perché oltre alla voglia di vincere con il Napoli, Beukema coltiva anche un altro obiettivo: la convocazione nell’Olanda di Ronald Koeman. La strada verso la maglia Oranje resta complicata, soprattutto considerando la tradizione e la qualità del reparto difensivo olandese. Ma il difensore sa che, passando dalla solidità del sistema di Conte, nulla è davvero precluso. Il suo “sì” a Napoli è già diventato realtà; quello di Koeman, invece, passa dalle prossime occasioni in campo.