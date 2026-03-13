Antonio Carannante: “A Conte non piacciono questi calciatori”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio Carannante, doppio ex Napoli-Lecce.

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“Lo scudetto è ancora possibile, neanche l’anno scorso ne avevamo la sicurezza! Sono certo che il Napoli le vincerà tutte. Se l’Inter fa un altro passo falso, è dura ma soprattutto psicologicamente. Non capita, ma nel calcio la matematica conta poco, contano i fatti.

Il Napoli deve vincerle tutte e poi tireremo le somme. I nostri non sono ancora al 100%, ma ce la giochiamo perchè abbiamo entusiasmo, non molleremo fino alla fine. Il Napoli ha attraversato il momento no, ma ha fatto risultati e se il Milan e l’Inter attraverseranno il momento no, il Napoli starà lì.

Conte credo che resterà a Napoli, ha un altro anno di contratto e sono convinto che resterà in azzurro anche perchè può dare ancora tanto a questa società. In 2 anni ha vinto scudetto e Supercoppa e se quest’anno se chiude primo o secondo, ha fatto un capolavoro. Lucca e Lang credo che si lamentavano e parlavano troppo, Conte vuole soldati che stanno zitti e lavorano. Chi brontola, diventa negativo e a Conte non piacciono questi calciatori”.