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Anticipo Serie A, la cura D’Aversa: Torino-Parma 4-1! Live

By Daniele Garofalo
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La cura D’Aversa funziona!

Factory della Comunicazione

All’Olimpico di Torino i granata rispondono dopo la sconfitta di Napoli, battuto 4-1 il Parma che non perdeva dal 1° Febbraio con la Juventus.

Di seguito il tabellino della gara:

Torino-Parma 4-1

Marcatori: 3′ Simeone (T);  20′ Pellegrino (P); 54′ Ilkhan (T); 56′ Keita AUT (P), 91′ Zapata(T).

Ammoniti: Ordonez (P), Del Prato (P); Strefezza (P);  Kulenovic (T)

Torino (3-4-2-1): Paleari; Ebosse (93′ Marianucci), Ismajli, Coco; Obrador, Gineitis, Ilkhan (76′ Prati), Pedersen; Vlasic (93’Anjorin), Adams (61′ Zapata), Simeone (77′ Kulenovic).

A disp: Israel, Siviero, Marianucci, Maripan, Lazaro, Tameze, Casadei, Ilic, Anjorin, Biraghi, Nkounkou, Njie. All: D’Aversa

Parma (3-5-1-1): Suzuki; Delprato, Troilo (62′ Valenti), Circati; Cremaschi (10′ Britschgi-78’Ondrejka), Ordonez (63′ Oristanio), Keita ( 63′ Estevez), Sorensen, Valeri; Strefezza; Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Estevez, Ondrejka, Elphege, Nicolussi Caviglia, Martinez. All. Cuesta.

Arbitro: Maresca di Napoli. Assistenti: Cecconi-Zingarelli. IV Uomo: Mucera. Var: Ghersini. Avar: Aureliano

 

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