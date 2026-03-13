Alisson Santos in versione Simpson: l’omaggio artistico a Napoli

Un momento speciale per Alisson Santos, protagonista fuori dal campo grazie a un originale omaggio artistico. L’esterno offensivo del Napoli ha ricevuto un quadro realizzato da Stefano Monda, artista noto sui social con il nome di Steart, che lo ha raffigurato in versione Simpson.

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L’incontro tra i due è avvenuto a Napoli durante la consegna dell’opera. Per l’occasione, l’artista ha ricevuto in regalo anche una maglia azzurra numero 27 dell’attaccante brasiliano.

Steart ha poi condiviso sui social alcune foto insieme al calciatore e un video del momento della consegna, accompagnando il post con un messaggio di stima: «Tela per mio fratello Alisson Santos. Ho incontrato una persona fantastica. Grazie per l’ospitalità, fratello. Sei un vero talento. Ci vediamo presto».

Dal suo arrivo in azzurro, Alisson ha già collezionato cinque presenze tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a segno due reti.