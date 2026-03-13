Alisson Santos, il colpo di gennaio che ha cambiato il Napoli

L’esterno brasiliano Alisson Santos è diventato in poche settimane una delle sorprese più positive del Napoli. Arrivato a gennaio in prestito dallo Sporting tra diversi dubbi, ha convinto subito lo staff di Antonio Conte grazie a talento, velocità e capacità di saltare l’uomo.

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In quattro presenze in Serie A, secondo quanto riportato dalla gazzetta, ha segnato due gol ed è diventato rapidamente titolare, risultando decisivo contro Roma e Torino. Le sue qualità hanno restituito imprevedibilità all’attacco del Napoli, convincendo il club a valutare il riscatto fissato a 16,5 milioni.

Ora insegue un altro traguardo inimmaginabile fino a pochi mesi fa: un posto nella Seleçao nel prossimo Mondiale. Ancelotti sta seguendo con interesse la sua ascesa e un posto nella rosa del suo Brasile potrebbe anche esserci. Tocca ad Alisson dimostrarsi all’altezza in questo finale di stagione. Le sfide non lo spaventano, la pressione lo esalta. Santos ha riacceso la luce offensiva che il Napoli aveva perso dopo il ko di Neres. E chissà che presto non riusciranno anche a giocare insieme, al passo di samba. Per un Napoli tutto dribbling e strappi dalla trequarti in su. Contro il Lecce, Santos vuole esultare ancora. E il Maradona ha voglia di far festa.