Verso Napoli-Lecce, le mancanze degli ospiti – TMW
In vista di Napoli-Lecce gli ospiti, attraversano il comunicato della sessione di allenamento giornaliera, comunicano che al Maradona ci saranno 4 assenze.
Come riporta il report:
Assente Camarda, mentre sono rimasti a riposo Gaspar, Berisha e Gallo che hanno svolto un lavoro differenziato. Sottil invece si è allenato regolarmente in gruppo.
Domani pomeriggio è in programma la seduta di rifinitura ad Acaya prima della partenza alla volta di Napoli.
Sfida in programma allo stadio Maradona sabato alle 18.