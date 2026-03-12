Verso Napoli-Lecce, le mancanze degli ospiti – TMW

In vista di Napoli-Lecce gli ospiti, attraversano il comunicato della sessione di allenamento giornaliera, comunicano che al Maradona ci saranno 4 assenze.

Come riporta il report:

Assente Camarda, mentre sono rimasti a riposo Gaspar, Berisha e Gallo che hanno svolto un lavoro differenziato. Sottil invece si è allenato regolarmente in gruppo.

Domani pomeriggio è in programma la seduta di rifinitura ad Acaya prima della partenza alla volta di Napoli.

Sfida in programma allo stadio Maradona sabato alle 18.