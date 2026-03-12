Usa, sparatoria in sinagoga e scuola ebraica nel Michigan: un’auto si è lanciata contro il complesso

(Adnkronos) – Una sparatoria è in corso all’interno di una sinagoga a West Bloomfield Township nel Michigan, dove nello stesso complesso si trova anche una scuola ebraica. Lo ha reso noto la polizia del Michigan spiegando di aver risposto a un uomo armato. L’Fbi si è recata presso la sinagoga Temple Israel a West Bloomfield Township, nel Michigan, per gestire ”insieme ai partner” la sparatoria che ha interessato la zona del complesso ebraico. Inoltre, ha spiegato il direttore dell’Fbi Kash Patel su ‘X’, oltre a un uomo armato ci sarebbe un’auto che si è lanciata contro la sinagoga.

La Federazione ebraica di Detroit ha consigliato a tutte le organizzazioni ebraiche della zona di “adottare il protocollo di lockout: nessuno deve entrare o uscire dal proprio edificio”.

