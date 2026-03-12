Adnkronos News

Usa, sparatoria in sinagoga e scuola ebraica nel Michigan: un’auto si è lanciata contro il complesso

By Adnkronos
0

(Adnkronos) – Una sparatoria è in corso all’interno di una sinagoga a West Bloomfield Township nel Michigan, dove nello stesso complesso si trova anche una scuola ebraica. Lo ha reso noto la polizia del Michigan spiegando di aver risposto a un uomo armato. L’Fbi si è recata presso la sinagoga Temple Israel a West Bloomfield Township, nel Michigan, per gestire ”insieme ai partner” la sparatoria che ha interessato la zona del complesso ebraico. Inoltre, ha spiegato il direttore dell’Fbi Kash Patel su ‘X’, oltre a un uomo armato ci sarebbe un’auto che si è lanciata contro la sinagoga. 

Factory della Comunicazione

La Federazione ebraica di Detroit ha consigliato a tutte le organizzazioni ebraiche della zona di “adottare il protocollo di lockout: nessuno deve entrare o uscire dal proprio edificio”. 

 

internazionale/esteri

[email protected] (Web Info)

Potrebbe piacerti anche
Adnkronos News

Private credit, la tempesta perfetta: un settore da duemila miliardi sotto pressione

Adnkronos News

Cultura, a Gravina di Puglia cresce l’attesa per proclamazione a Capitale…

Adnkronos News

Trump: “Iran benvenuto ai Mondiali, ma meglio non partecipi per motivi di…

Adnkronos News

Sindrome dell’Avana: nuove prove e un’ipotesi inconfessabile per l'”arma…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.