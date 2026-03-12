Rizzoli, come le nuove norme cambieranno il gioco – TuttoSport

L’ex conoscenza della Serie A, l’arbitro Rizzoli spiega come le nuove norme miglioreranno il gioco e funzioneranno. Oggi responsabile arbitrale Concacaf e membro Ifab, spiega come le nuove norme come quella relativa all’intervento Var sulla seconda ammonizione siano essenziali, riportato da TuttoSport:

L’ex arbitro, approva totalmente il cambio di paradigma per la tecnologia in campo, dalle perdite di tempo – su cui delinea la situazione nel campionato americano – all’applicazione del VAR per i calci d’angolo, passando per le doppie ammonizioni: argomento caldissimo in Italia per via di quello che è successo in Inter-Juve circa l’episodio che ha di fatto indirizzato la gara.

La nuova norma permetterà l’utilizzo del VAR sulle doppie ammonizioni: “Un cartellino rosso incide tanto in una partita, quindi se c’è la certezza che il secondo giallo è sbagliato, è giusto poter fare intervenire il VAR, ovviamente si prende in esame solo la seconda ammonizione. Una necessità per il calcio moderno che è fatto di velocità, di pressioni e di momenti. Si è visto che gran parte del tempo effettivo perso era dovuto alle riprese di gioco, là si perde tanto tempo e dato il successo della regola degli 8 secondi per il portiere, si vuole applicare la stessa norma anche sui falli laterali o sulle rimesse dal fondo”, spiega Rizzoli. “Lo stesso concetto vale per le perdite di tempo con gli infortuni o i crampi improvvisi dei giocatori negli ultimi minuti, noi in America stiamo già utilizzando questa norma da un paio di anni ed è un successo incredibile, non si vedono più crampi a fine partita“.