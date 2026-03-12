Rafa Marin convince in Spagna, Ngonge riparte dall’Espanyol

Anche in Europa diversi calciatori del Napoli stanno provando a ritagliarsi spazio. Uno dei più convincenti è il difensore spagnolo Rafa Marín, protagonista con il Villarreal.

Il centrale ha già accumulato minuti importanti: 17 presenze e un gol nella La Liga, oltre a cinque apparizioni con un assist in UEFA Europa League. Prestazioni che stanno convincendo staff e dirigenza del Villarreal, che potrebbero valutare seriamente il riscatto a fine stagione.

In Spagna ha scelto di ripartire anche Cyril Ngonge, passato all’ Espanyol dopo una prima parte di stagione al Torino. Dal suo arrivo, a gennaio, ha già messo insieme quattro presenze e due assist.

Meno brillante invece il rendimento di Jesper Lindstrøm, che con il Wolfsburg ha trovato poco spazio: soltanto otto presenze complessive dall’inizio della stagione.

Fonte: Il Mattino