NewsCalcioMercato

Rafa Marin convince in Spagna, Ngonge riparte dall’Espanyol

Tra Liga e Bundesliga alcuni prestiti del Napoli cercano continuità

By Guido Russo
0

Anche in Europa diversi calciatori del Napoli stanno provando a ritagliarsi spazio. Uno dei più convincenti è il difensore spagnolo Rafa Marín, protagonista con il Villarreal.

Factory della Comunicazione

Il centrale ha già accumulato minuti importanti: 17 presenze e un gol nella La Liga, oltre a cinque apparizioni con un assist in UEFA Europa League. Prestazioni che stanno convincendo staff e dirigenza del Villarreal, che potrebbero valutare seriamente il riscatto a fine stagione.

In Spagna ha scelto di ripartire anche Cyril Ngonge, passato all’ Espanyol dopo una prima parte di stagione al Torino. Dal suo arrivo, a gennaio, ha già messo insieme quattro presenze e due assist.

Meno brillante invece il rendimento di Jesper Lindstrøm, che con il Wolfsburg ha trovato poco spazio: soltanto otto presenze complessive dall’inizio della stagione.

Fonte: Il Mattino

Potrebbe piacerti anche
News

Hasa e Cajuste, crescita lontano dal Maradona

News

Morte Maradona, il 14 aprile parte il nuovo processo

News

Lang e Lucca, missione rilancio lontano da Napoli

News

Romano: “Il Lecce arriva a Napoli senza pressione. Falcone? Alla Juve lo prenderei…

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.